VS roepen Noord-Korea op om provocatie te vermijden

De Verenigde Staten roepen zondag Noord-Korea op om elke “provocerende daad” te vermijden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un had in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat zijn land vorig jaar de status van “kernmogendheid” heeft bereikt en dat het communistische land zo “een militaire mogendheid is geworden aan wie zelfs de sterkste vijand niet kan raken”.

“We roepen Noord-Korea op om elke provocerende daad en retoriek te vermijden die de vrede en de internationale stabiliteit in het gedrang zouden kunnen brengen”, luidt het bij de woordvoerder van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. De Amerikanen wijzen erop dat verschillende VN-resoluties de testen met ballistische raketten door Noord-Korea verbieden.

Noord-Korea heeft vorig jaar twee nucleaire testen gehouden en verschillende raketten gelanceerd. Het land wil in staat zijn de Amerikanen te treffen met een kernwapen. Maar experts betwijfelen of het daadwerkelijk in staat is om zo’n kernwapen te ontwikkelen.