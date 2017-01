650 wagens in brand gestoken tijdens nieuwjaarsnacht in Frankrijk

Tijdens de overgang van oud naar nieuw zijn in Frankrijk 650 wagens in brand gestoken. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, toen de teller stopte op 602, zo heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag bekendgemaakt.

Auto’s in brand steken is bijna een traditie tijdens de nieuwjaarsnacht in Frankrijk, maar het aantal feiten is de voorbije vijf jaar volgens het ministerie met 20 procent gedaald.

Volgens de Franse autoriteiten waren er tijdens de feestnacht “enkele spanningen of verstoringen van de openbare orde”, maar verliepen de festiviteiten “zonder grote incidenten”.

De politie arresteerde 454 mensen, van wie er 301 in hechtenis werden genomen.

Meer dan 100.000 agenten, soldaten, brandweerlieden en leden van de civiele bescherming werden in het hele land ingezet om de orde te bewaren.