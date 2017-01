Nederlandse brandweer opnieuw belaagd op oudejaar

In Nederland moesten veel hulpverleners het ook deze jaarwisseling weer ontgelden. In diverse grote steden en andere plaatsen werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen.

De brandweer kreeg in tien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s te maken met agressie. Volgens een rondgang van Brandweer Nederland uitte dit zich vooral in scheldpartijen en het gooien van zwaar vuurwerk naar de brandweer. Een aantal keren moest eerst de politie eraan te pas komen voordat de brandweer kon overgaan tot blussen.

In Den Haag raakte een politieman zwaargewond door een aanrijding. Er moest extra mankracht worden ingezet omdat agenten en hulpverleners door omstanders bekogeld werden. Vier andere agenten raakten gewond bij kleinere incidenten.

In Amsterdam werden twee brandweermannen bij het blussen van een scooter bekogeld met vuurwerk en raakten hierdoor gewond aan hun gezicht. Ook de politie en een verkeersregelaar werden bestookt met zwaar vuurwerk. In Utrecht kreeg onder meer ambulancepersoneel te maken met geweld.

Een groep van zeker 25 jongeren in Vlissingen liet een spoor van vernielingen achter. In Amersfoort werden politiemensen beschoten met lawinepijlen. Eén agent raakte gewond aan zijn gezicht door vuurwerk en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Volgens de politievakbond ACP is de politiek nu aan zet. "Er is eigenlijk al zoveel over gezegd en we hebben al zoveel geprobeerd en gedaan, maar het is weer misgegaan. Met mooie woorden kom je er niet meer. De politiek moet nu echt actie ondernemen en ons de middelen bieden waar we iets mee kunnen", zegt voorzitter Gerrit Van de Kamp.

“Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel”, reageert minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur. "Daarom eist het Openbaar Ministerie een dubbel zo hoge straf tijdens de jaarwisseling", zei hij via een woordvoerster.