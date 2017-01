VIDEO. Het jaar van STVV'er Lucas Pirard en zijn Miss Amélie

2016 was door aanslagen, crisissen, overlijdens in de muziekwereld geen topjaar. Hoewel: voor sommigen was het dat wel. Voor Lucas Pirard bijvoorbeeld. De jonge Luikenaar had een jaar geleden nooit gedacht dat hij in 2016 titularis zou zijn bij een eersteklasser in het voetbal. Privé deelt de 21-jarige doelman zijn geluk ook nog eens met een topmodel: ex-Miss Wallonië Amélie Dethier. “Lucas verdient alle chance, want naast een goeie keeper is hij ook nog eens een heel lieve jongen”, lacht Miss Pirard.

Waar in Sint-Truiden kan een mens beter afspreken voor een rendez-vous met een doelman? Juist: in Twentytwo Coffee, de knusse koffiebar die Rode Duivel Simon Mignolet enkele maanden geleden opende op een boogscheut van het station. “We zijn hier nog niet eerder geweest. Maar Simon heeft dat verdomd goed bekeken”, zegt Lucas Pirard, terwijl hij samen met Amélie de inrichting van het pand bewondert. “Ik teken er direct voor om ooit hetzelfde parcours als Simon af te leggen. Wie niet? STVV, dan Sunderland, Liverpool, zijn broodje is gebakken.”

