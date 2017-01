“We moeten informeren, objectief, onafhankelijk en onbevangen. In eer en geweten”

We weten dat we als krant in de eerste plaats nieuws moeten blijven brengen, dat we onze lezers moeten informeren, objectief, onafhankelijk en onbevangen. In eer en geweten. Wij beloven dat we daar in 2017 onverminderd mee zullen voortgaan. We nemen ons voor om nog meer dan vroeger in te zetten op onderzoeksjournalistiek, ook regionaal. Onze redactie heeft daarvoor goede journalisten in huis die de onderste steen naar boven weten te halen wanneer de waarheid hen dat gebiedt.

Het Belang van Limburg maakt deel uit van Mediahuis, een krantengroep die in de loop van dit voorjaar haar portefeuille gaat uitbreiden met twee extra krantentitels en belangen in radio- en TV-wereld. Bovendien is de groep ambitieus en wil ze verder groeien in België en Nederland. Deze krachtige moedermaatschappij geeft Het Belang van Limburg kansen om op nieuwe terreinen actief te zijn. Niet alleen op papier maar ook in de snel evoluerende digitale wereld wil uw krant in eerste klasse spelen. Wie abonnee is, heeft toegang tot een resem extra’s, bovenop de digitale krant en gratis website. Vandaag vindt u bij de digitale krant als abonnee bijvoorbeeld een gratis fotoalbum, een eigenzinnig jaaroverzicht in foto’s geselecteerd door onze chef fotografie. Het is een extraatje dat u niet moet laten liggen. Neem indien nodig contact met ons op via de website.

Maar ook de papieren krant staat niet stil. Volgende week woensdag start de artikelenreeks De Stand van het Land. Aan de hand van vraaggesprekken met mannen en vrouwen die er in België toe doen gaat politiek hoofdredacteur Eric Donckier op zoek naar oplossingen voor de belangrijkste problemen waar ons land mee worstelt.

Deze artikelenreeks geeft meteen aan welke koers we in 2017 willen varen: luisteren naar onze lezer, opkomen voor zijn belangen en hem een krachtige stem geven.

We zullen verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwsfeiten op onze planeet. En hierbij duiding geven. In onze geglobaliseerde wereld is het van levensbelang tijdig en precies aan te geven in welke mate internationale gebeurtenissen ingrijpen op ons dagelijks leven.

Als krant willen wij ook de bindende factor zijn in onze samenleving. Dat doen we op verschillende manieren. Gemodereerde aandacht voor het kleine nieuws past hierbij in het geheel van onze publicaties. Elkaar beter leren kennen door bevolkingsgroepen aan elkaar voor te stellen, vinden wij zeker een opdracht. Net zoals de zoektocht naar de eigen identiteit er een is. Daarbij mogen we trots zijn op wat we doen in Limburg, op hoe we met elkaar omgaan en op wie we zijn. Aandacht voor mensen die uitzonderlijk presteren, op welk vlak dan ook, verbindt mensen.

Tot slot willen wij mensen aanmoedigen deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Precies daarom diepen we in de krant regelmatig thema’s uit die de discussies stofferen en niet zelden de agenda bepalen. Ook dat zullen we in 2017 blijven doen, vanuit Limburgs perspectief, met een blik op de wereld.