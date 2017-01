Verloofde slachtoffer aanslag Istanbul: “Nu bestaan we enkel nog op foto’s”

Bij de aanslag op een nachtclub in Istanbul tijdens nieuwjaarsnacht kwamen 39 mensen om het leven. Een van de slachtoffers is Mustafa Sezgin Seymen. De verloofde van de dertiger heeft een emotioneel afscheid gepost op Instagram.

De verloofde van Mustafa, Sezen Arseven, heeft op Instagram en Facebook een intieme foto gepost . Op de foto staat ze zelf met Mustafa.

Ze schrijft hem een emotioneel bericht. “We hebben er samen gevierd, maar ik kwam alleen terug naar huis. Niemand keek naar mij zoals jij dat deed. Niemand hield van mij zoals jij. Je bent de enige man die me gekust heeft, zelfs toen ik sliep. Nu bestaan we alleen nog op foto’s. Ik ben mijn man, mijn partner, mijn liefde kwijtgeraakt”, zegt een emotionele Sezen op Instagram.

Het koppel had zich net een paar maanden geleden verloofd.

Het lichaam van Mustafa werd intussen al overgebracht naar Trabzon, zijn geboortestad. Daar zal hij maandag worden begraven.

De aanslag vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de populaire nachtclub Reina in Istanbul. Zo’n 700 mensen vierden er Nieuwjaar. De schutter was gewapend met een kalasjnikov. De gouverneur van Istanbul spreekt onomwonden van een terreuraanslag.