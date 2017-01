"Zonder een fiets staan kansarmen nergens"

Beringen - Jozef - “iedereen zegt Jef”- Geboers vormt zowel letterlijk als figuurlijk een onmisbare schakel in de werking van armenzorg OpenHart in Paal-Beringen. De zeventiger lapt al bijna vijf jaar kosteloos fietsen op die vluchtelingen en OCMW-steuntrekkers gratis ter beschikking krijgen. De teller staat intussen al op 536 stuks, waarvan hij er 350 exemplaren voor eigen rekening nam. “Een fiets is heel belangrijk voor de zelfredzaamheid van kansarmen. De behoefte ernaar is enorm groot.”

In het kerkje van Brelaar-Heide in Paal heeft de kansarmoedevereniging haar hoofdkwartier gevestigd. Waar ooit een biechtstoel moet gestaan hebben, nemen nu rekken met kledij en speelgoed de plaats in, ...