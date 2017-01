Vandalen passen letters van Hollywood aan tijdens oudejaarsnacht

Inwoners van Los Angeles moeten raar hebben opgekeken, toen ze deze ochtend opstonden. De beroemde “Hollywood” letters boven op de Hollywood Hills waren aangepast door vandalen. In plaats van de naam van de stad stond er nu “Hollyweed” te lezen, een verwijzing naar het Engelse woord voor wiet.

Een bewogen oudejaarsnacht voor de letters, dus. Maar wat er precies gebeurd is, is nog een groot vraagteken. Ook de politie van Los Angeles heeft geen flauw idee wie de vandalen zijn of wat hun beweegreden is.

Niet de eerste keer

Het is echter niet de eerste keer dat zoiets gebeurd. Op nieuwjaarsdag in 1976 deden enkele inwoners ook al een gelijkaardige aanpassing, omdat er een omstreden wet rond marihuana werd goedgekeurd. De grappenmaker Danny Finegood en zijn vrienden hingen toen gordijnen op om de juiste delen van de letters te verdoezelen. Uiteindelijk deed hij dat nog drie keer: één keer werd het “Holywood” om Pasen te vieren, “Ollywood” als protest tegen Oliver North en “Oil War” als protest tegen de Golfoorlog.

Het is niet Finegood deze keer, want die is gestorven in 2007. Sommige mensen zeggen dat het nu gaat om een grapje, andere speculeren dat het zou gaan om een publiciteitsstunt. In 2016 filmde regisseur Kevin Smith immers een film die “Hollyweed” heette en gaat over de marihuana industrie in Los Angeles.