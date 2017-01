Tien meldingen van seksuele delicten tijdens nieuwjaarsnacht in Keulen

De overgang van oud naar nieuw is in de Duitse stad Keulen een pak rustiger verlopen dan een jaar geleden, toen er honderden klachten werden ingediend over aanrandingen. Volgens de Keulse politie kon dankzij “consequent optreden” van de 1.700 ingezette agenten gelijkaardige delicten vermeden worden. Er waren uiteindelijk tien meldingen van seksuele delicten; daar was er geen enkele bij van verkrachting.