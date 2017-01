Hasselt - Het is vandaag de eerste zondag van januari, en dan vindt in Oostende traditioneel de Nieuwjaarsduik plaats. De kuststad verwacht 3.000 ijsberen. Onder hen ook Petra Smeets en Geert Camps, die helemaal vanuit Hasselt naar Oostende gereden zijn voor de jaarlijkse plons in de ijskoude Noordzee.