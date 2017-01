Kane knalt Tottenham naast Man City na vlotte zege bij Watford

Tottenham heeft zondag op speeldag 19 in de Premier League met 1-4 gewonnen op het veld van Watford. In de stand komen de Spurs naast Manchester City op de derde plaats, achter de autoritaire leider Chelsea en Liverpool.

Met Spursverdediger Toby Alderweireld stond in het Vicarage Roadstadion een Belg aan de aftrap. Zijn teamgenoot Mousa Dembélé startte op de bank, Jan Vertonghen was geschorst. Bij de thuisploeg was er op nieuwjaarsdag geen plaats in de startelf voor Christian Kabasele.

Tottenham kwam na 28 minuten 0-1 voor via topschutter Harry Kane, die raak trof met een schot vanuit een scherpe hoek. Net daarvoor had Dele Alli de lat geraakt met een harde knal. Amper vijf minuten na zijn eerste goal mocht Kane, in zijn honderdste Premier Leaguewedstrijd, een tweede keer vieren. Opnieuw kwam de assist van Kieran Trippier. En nog voor de pauze zette Dele Alli de 0-3 op het bord.

Na de pauze gingen de bezoekers door op hun elan. Alli scoorde, op aangeven van Kane, meteen de 0-4. In de toegevoegde tijd lukte Younes Kaboul de eerredder (1-4). Een kwartier eerder was Kabasele bij The Hornets in de ploeg gekomen.

Tottenham telt na negentien speeldagen, halfweg de competitie, 39 punten en volgt daarmee op tien punten van leider Chelsea. Watford is dertiende met 22 punten.