Drie Limburgers aan de dood ontsnapt: “We zagen hoe man met kalasjnikov mensen vermoordde”

Beringen - Drie Limburgse jongeren zijn aan de dood ontsnapt tijdens de aanslag afgelopen nacht in Istanbul. “We waren net in de club aangekomen en hadden een drankje besteld toen we plots een man met een lang wapen, een soort kalasjnikov zagen”, vertelt de jonge Beringenaar Fatih Kir (19).

Fatih Kir vierde zaterdagavond de jaarovergang in de populaire club Reina in Istanbul. Daar maakte hij niet lang voor een terrorist de zaal binnenkwam nog bovenstaande video. Even later brak de hel los.

“Ik zag hoe hij mensen doodschoot en ben zelf naar de kelder gevlucht. Mijn twee vrienden zijn kunnen ontsnappen door vier meter naar beneden te springen, van het terras van de club.” Uiteindelijk wist ook Fatih te ontkomen.

Bij de aanslag kwam een 23-jarige man uit Genk om het leven.