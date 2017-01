Huwelijksaanzoek eindigt met pijnlijke uitschuiver.

Een Amerikaanse man wilde de laatste momenten van 2016 gebruiken om zijn geliefde ten huwelijk te vragen en deed dat terwijl duizenden bezoekers van een muziekfestival toekeken. Terwijl hij door de knieën zakte, verklaarde hij zijn liefde aan zijn schaarsgeklede vriendin, maar toen ging het volledig fout. Nog voor het verraste meisje kon antwoorden op de vraag, zette ze een stapje opzij en viel ze door een gat in het podium. De beelden zouden op ‘Lights all Night’ zijn gemaakt, een jaarlijks muziekfestival in de Amerikaanse staat Texas waar fuifbeesten het einde van het jaar in stijl kunnen vieren. Het is niet bekend of de onfortuinlijke vrouw gewond raakte en het is gissen naar haar antwoord op de vraag van haar vriend.