Britse Queen Elizabeth II nog steeds te ziek om traditionele nieuwjaarsviering bij te wonen

De Britse koningin Elizabeth II (90) en haar echtgenoot prins Philip (95) lijden allebei aan een “grote verkoudheid”, zo klonk het twee weken geleden in een bericht vanuit Buckingham Palace. Nu lijkt haar ziekte toch ernstiger, want het paleis heeft bekend gemaakt dat ze ook de nieuwjaarsviering zal missen.

De Britse royals vieren de eindejaarsfeesten traditioneel altijd in Sandringham in het oosten van het Verenigd Koninkrijk. De koningin heeft de traditionele kerstviering daar al niet kunnen meemaken, omdat ze te ziek was. Ook tijdens haar kerstboodschap was de verkoudheid duidelijk te horen.

Nu, zal koningin Elizabeth dus ook de nieuwjaarsviering niet bijwonen met de rest van haar familie. Ze is ondertussen al 11 dagen niet meer in het openbaar verschenen, ook al is deze periode steeds volgeboekt met publieke optredens van de royals.

Volgens de woordvoerster van de Britse koninklijke familie is de 90-jarige koningin aan het herstellen. “De stevige verkoudheid die ze heeft, speelt nog steeds parten, maar er is duidelijk beterschap zichtbaar.” Ze verblijft nu met de rest van haar familie in hun paleis in Sandringham, maar ze zal daar enkel in familiekring verblijven.