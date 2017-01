Wat een feestnacht had moeten worden, werd (opnieuw) een nacht vol terreur. In Istanbul zijn tijdens een nieuwjaarsfeestje in een nachtclub tientallen doden gevallen. De club is ook populair bij buitenlanders, en dus waren niet alle slachtoffers Turken. Er is momenteel geen weet van Belgische slachtoffers.

