Het nieuwe jaar begint met kou, mist en sneeuw

Op deze eerste dag van 2017 overheerst grijs met lage wolken, nevel en lokaal aanvriezende mist. In Hoge Ardennen zijn opklaringen nog tijdelijk mogelijk. Later stijgt de kans op wat aanvriezende motregen. De maxima liggen rond -2 graden in Hoog-België, rond +4 graden aan zee en rond +1 of +2 graden elders. De wind waait matig uit het zuidzuidwesten. Dat meldt het KMI.

Zondagavond begint het aan zee te regenen en tijdens de nacht verplaatst deze storing zich zuidoostwaarts over het land. De regen gaat al snel over in smeltende sneeuw of soms sneeuw in Laag- en Midden-België en in sneeuw in de Ardennen, waar dus een dun sneeuwtapijtje wordt gevormd. De minima liggen rond -3 graden in de Ardennen, rond +1 graad in het centrum van het land en rond +4 graden aan zee. De wind waait eerst matig uit zuidzuidwest, maar wordt later zwak uit westelijke tot noordelijke richtingen.

Maandagochtend sleept de storing nog tijdelijk over de zuidelijke landshelft waar nog wat sneeuw mogelijk is. In het noorden is het droger met soms brede opklaringen. Nadien wordt het wisselend bewolkt met soms buien die vooral ten zuiden van Samber en Maas een winters karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. In het centrum verwacht het KMI maxima rond 4 of 5 graden.

Dinsdag, blijft het meestal droog onder invloed van een mobiele hogedrukwig over het noorden van Frankrijk. Tijdens de rest van de week blijven we onder invloed van maritieme luchtstromingen, vaak van polaire oorsprong uit het westen tot het noordwesten. Het is dus meestal wisselvallig met droge momenten en perioden met meer wolken, die vergezeld zijn van regenbuien of buien van smeltende sneeuw in Vlaanderen en smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen. De maxima schommelen rond 0 graden op de Ardense hoogten, rond 4 of 5 graden in het centrum en rond 6 of 7 graden aan de kust. We verwachten nog nachtvorst. Op het einde van de week, met de nadering van een storing, kunnen de temperaturen enkele graden stijgen.