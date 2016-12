Op oudejaarsavond werd de transfer van Wouter Corstjens naar Lommel United afgerond. De 29-jarige centrale verdediger, die overkomt van het Griekse Panetolikos, traint vanaf nu met de groep en is normaal speelgerechtigd voor de eerstkomende wedstrijd van United op Lierse (zondag 8 januari). Dat komt trainer Van Imschoot goed uit, want Toon Lenaerts is geschorst voor dat duel.