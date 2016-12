Bestuurder (26) gekneld nadat hij tegen muur rijdt

Sint-Truiden / Borgloon -

Vandaag omstreeks 19.40u is er een ongeval gebeurd in Hoepertingen. De auto komende van de Bilterweg is rechtdoor gereden op een kruispunt en reed tegen de stenen muur voor een huis in de Bergstraat. Het slachtoffer, een 26-jarige bestuurder uit Hoepertingen, zat gekneld in zijn voertuig en werd bevrijd door de brandweer van Sint-Truiden.