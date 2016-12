Koen Naert wordt derde in Sylvestercross Soest

Koen Naert is zaterdag derde geworden in de 36e editie van de Sylvestercross in het Nederlandse Soest. De 27-jarige West-Vlaming finishte op 18 seconden van de Deense winnaar Abdi Ulad Hakin. De Zweed David Nilsson werd op 7 seconden tweede. Jeroen D’hoedt gaf wegens ziekte forfait.