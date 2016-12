“Senaat kostte dit jaar 38.810 euro per minuut vergaderen”

Sinds de zesde staatshervorming komen de leden van de Belgische Senaat nog maar tien keer per jaar samen. Ondanks een budget van ruim 50 miljoen euro beschikken de senatoren slechts over een beperkt takenpakket. Al legt hen dat volgens oppositiepartij Vlaams Belang financieel geen windeieren.

Senator Anke Van dermeersch berekende dat de tien plenaire vergaderingen van de Senaat dit jaar 21 uur en 30 minuten duurden. Dat betekent dat één minuut vergaderen 38.810 euro kostte. “In totaal finaliseerde de Senaat in 2016 acht documenten, goed voor 625.801 euro per document”, luidt het in het persbericht van de partij.

Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR) verdiende volgens Vlaams Belang 107.550 euro om elke plenaire vergadering voor te zitten. Dat komt neer op 5.002 euro per uur, bovenop haar salaris als Waals parlementslid.

Voor het Vlaams Belang is maar één conclusie mogelijk. “De Senaat is een totaal overbodige en peperdure instelling die best zo snel mogelijk wordt afgeschaft”.