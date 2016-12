Hij versloeg Murray, maar Nadal was toch een maatje te groot voor Goffin

David Goffin (ATP 11) heeft zaterdag het Mubadala World Tennis Championship (hardcourt/250.000 dollar) in Abu Dhabi niet kunnen winnen.

In de finale ging onze landgenoot in twee sets onderuit tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 9), de voormalige nummer een van de wereld: 6-4 en 7-6 (7/5).

Op het exhibitietoernooi als voorbereiding op het nieuwe seizoen zorgde Goffin vrijdag in de halve finales voor een stunt door in twee sets de Schot Andy Murray, de nummer een van de wereld in het mannentennis, uit het toernooi te kegelen.