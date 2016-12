Ontdekker van The Beatles overleden

The Beatles in 1966. Foto: © The Hollywood Archive

De eerste manager van The Beatles, Allan Williams, is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Jacaranda Club, de club in Liverpool die Williams heeft opgericht. Williams wordt gezien als de ontdekker van The Beatles en werkte met de band in 1960 en 1961.

Williams was de eigenaar van de Jacaranda, een club in Liverpool waar hij beginnende bandjes liet optreden. De club was een populaire plaats voor bands die de zogeheten Merseybeat beroemd zouden maken.

Als eerste manager van The Beatles zorgde hij voor optredens in hun thuisstad en in Hamburg, waar hij de band in 1960 persoonlijk naartoe reed en waar de basis werd gelegd voor de internationale carrière van de groep.

In 1961 scheidden de wegen van Williams en de (toen nog) vijf Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best en Stuart Sutcliffe. In januari daarop tekende de groep, minus Sutcliffe, een vijfjarig contract met hun nieuwe manager Brian Epstein.

Volgens de tentoonstelling ‘The Beatles Story’ (in Liverpool) speelde Williams een belangrijke rol in de beginjaren van de band. “Zijn invloed in de eerste jaren van The Beatles in Liverpool en in Hamburg heeft de groep gevormd in wat we tegenwoordig kennen”, luidt het.

Ook Beatles-kenner Mark Lewisohn benadrukt op Twitter het belang van Williams: “Zonder Allan Williams geen Hamburg. Zonder Hamburg, geen Beatles.”