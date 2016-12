Naar deze Rode Duivel kijk Divock Origi het meest op

Divock Origi heeft in een interview met de Britse krant The Daily Mail toegegeven naar welke Rode Duivel hij het meest opkijkt. Het is de vier jaar oudere Kevin De Bruyne, die hij kent van zijn jeugd in Genk. De Bruyne is in de ogen van de Houthalenaar voor eeuwig de man die hem overtuigde dat niets onmogelijk is. Ze maken samen deel uit van de Rode Duivels, maar op de laatste dag van het jaar nemen ze het tegen elkaar op in de Premier League.

Niet alleen vader Mike, een Keniaanse voetballer, vormde een inspiratiebron voor Liverpool-speler Divock Origi, hij kijkt ook erg op naar Kevin De Bruyne. De Manchester City-speler kwam als jonge kerel vlakbij Divock Origi wonen, omdat voetbalploeg Genk potentieel in hem zag. Elke woensdag na school voetbalden ze samen. “Woensdag, dat was echt onze dag,” zegt Origi. “Ik had een grote tuin met een goal, dus ik nodigde hem en enkele anderen altijd uit. Je kon toen het talent al zien.”

“Kevin is vier jaar ouder dan ik. Ik zag hem doorbreken in zijn eerste team en hij inspireerde me. Hij is een kalme jongen, maar een winnaar. Ik ken zijn kwaliteiten en ik weet hoe gevaarlijk hij kan zijn. Of ik zijn truitje krijg na de wedstrijd? Dat hangt van de match af.”