“Toen naaktfoto’s klaar waren, zei papa: ‘Uw gezicht staat er schoon op’”

Hasselt - Ze heeft ‘m niet binnengehaald, die titel van De Slimste Mens Ter Wereld, wat niet wegneemt dat de mediafiguur Olga Leyers (19) werd gelanceerd als een speer. “Het voorbije jaar was gewoon zot”, zegt ze, “2016 heeft echt wel mijn leven veranderd: er was niet alleen De Slimste Mens, maar ik vond ook een nieuw lief. Al die veranderingen in mijn leven zijn overwegend positief, al heb ik me toch ook verbaasd over het feit dat nu plots iedereen commentaar op me heeft. Dat was wel even wennen.”