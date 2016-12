Naam van nieuwe politiezone Carma lokt veel reactie uit: “Natuurlijk ken ik nummer van Radiohead”

Houthalen-Helchteren / Genk / Kinrooi / Opglabbeek / As / Meeuwen-Gruitrode / Zutendaal / Bocholt / Bree - “Ze hoeven al niet naar een clublied te zoeken!” “Dan kunt ge binnenkort een nachtje overnachten in het Carma Hotel”. “1 april valt wel heel erg laat dit jaar in Limburg”. De sociale media konden hun lol niet op met de nieuwe naam van de politiezone Carma, een fusie van de zones MidLim en Noordoost Limburg. Karma is niet alleen een term uit de boeddhistische leer, maar ‘Karma Police’ is een liedje van de alternatieve rockband Radiohead.

Karma police. Arrest this man. He talks in maths. He buzzes like a fridge. He’s like a detuned radio. Zo luidt de tekst uit 1997 van de hit van de Britse band Radiohead. De fans van de band konden ...