Heeft Stan Van Samang het geslacht van zijn kindje verklapt?

De trampolineact van TNT Crew kon gisteren in Belgium's Got Talent op heel wat bijval rekenen. Maar nog opmerkelijker was misschien wel de verspreking van Stan Van Samang. "Mocht mijn dochter...", begon hij. "Of zoon...", verbeterde hij snel. Maar het wekt in elk geval wel de indruk dat Stan Van Samang papa wordt van een meisje.

De zwangerschap van Stan Van Samang en zijn vriendin Barbara is nog pril, maar toch lijkt het erop dat de aanstaande papa al heeft verklapt wat het geslacht van hun kindje wordt.

'Mocht mijn dochter..', begon hij gisteren als jurylid in Belgium's Got Talent. Hij verbeterde zich snel, maar toch hadden de overige juryleden en het publiek het duidelijk gehoord.

Stan was duidelijk even van zijn melk door zijn verspreking. Of zou het toch door de prestatie van de TNT Crew geweest zijn?