Misviering op kerstavond gaat bijna in vlammen op: “Mijn populairste preek ooit”

Een rustige misviering om vredevol een ‘Stille Nacht’ tegemoet te gaan, eindigde in een hoop gekletter in deze kerk in de Amerikaanse stad Phoenix. Pastoor Don Grovenor wilde de viering op kerstavond afronden met een dankgebed toen een grote kandelaar met brandende kaarsen omviel en nog andere meesleurde. De stoïcijnse pastoor pauzeerde even, maar ging toen onverstoorbaar door met preken.

Het bleek uiteindelijk dat zijn schoonzoon verantwoordelijk was voor het kabaal, nadat hij probeerde de kaarsen te herschikken. “Het was alsof de kandelaars in slow motion omvielen”, verklaarde de schoonzoon in de Amerikaanse media. “Ik dacht nog: stoooop!”

De opmerkelijke beelden van de misviering gingen de wereld rond en werden al duizenden keren bekeken, waardoor pastoor Grovenor beseft hoe invloedrijk sociale media kunnen zijn. “Mijn populairste preek ooit”, grapte de man, die er naar eigen zeggen voor zal zorgen dat de kaarsen in de toekomst verder van het preekgestoelte worden gezet.