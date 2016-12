Gemeenteraadslid Wendelen overleden: "Nieuws over kanker gekregen kort na haar huwelijk"

Houthalen-Helchteren - In Hasselt is deze week onverwacht gemeenteraadslid Natascha Wendelen (N-VA) overleden. Ze stierf na vijf maanden dappere strijd tegen kanker.

Deze week is onverwacht gemeenteraadslid Natascha Wendelen (N-VA) overleden. Ze stierf na vijf maanden dappere strijd tegen kanker. Afgelopen zomer stond ze nog in de GoedNieuwsKrant met haar huwelijk. Enkele dagen later kreeg ze het slechte nieuws. “Ze heeft nog maanden enorm dapper en met veel optimisme gestreden”, zegt partijgenoot Luc Melotte. “Bovenal was Natascha een goede vriendin, eerder dan een collega. Zo zagen de meeste mensen in andere partijen haar ook. Ze probeerde vooral goed te doen, want dat was voor haar politiek.”

Dinsdag vindt de afscheidsplechtigheid plaats in Houthalen-Helchteren.