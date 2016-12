Regisseur kaskraker ‘Home Alone’ doet opmerkelijke onthulling

Elke kerstvakantie is het van dat: Home Alone op televisie. De film uit 1990 met Macaulay Culkin in de hoofdrol tovert telkens opnieuw een glimlach op onze mond. Maar het filmen zelf, dat was minder leuk volgens regisseur Chris Columbus.

Even terug naar het verhaal. Kevin, het personage van Culkin, blijft met Kerstmis per ongeluk alleen achter terwijl zijn familie op vakantie vertrekt. Hij krijgt het aan de stok met twee inbrekers: Harry (Joe Pesci) en Marv (Daniel Stern). Hij weet ze echter te verschalken met een hilarische reeks aan boobytraps en uiteindelijk worden de twee ook opgepakt door toedoen van kleine Kevin.

In 1990 was een film met stunts maken nog niet zo vanzelfsprekend als de dag van vandaag. Regisseur Chris Columbus kon pas na de film lachen met alle stunts. “Elke keer als onze stuntman Troy moest opdraven, was dat helemaal niet grappig. We keken er gewoon naar en hoopten dat er geen doden vielen. Pas nadat we zagen dat iedereen OK was en de video terugkeken, kon er gelachen worden.”

“Toen besefte ik ook wat voor een succes de film zou kunnen worden”, gaat Columbus door. “Al was ik toch nog verbaasd dat het publiek er zo goed op zou reageren. Het was een geweldig gevoel om die laatste 20 minuten te zien in de bioscoop. Gewoon omdat mensen echt schaterlachten. Geweldig!”