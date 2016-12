Merkel: “Onze samenhang plaatsen tegenover haatdragende wereld van terroristen”

In haar nieuwjaarstoespraak roept de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar landgenoten op om zich door middel van meer samenhang te verzetten tegen de “van haat vervulde moordenaars”, en om niet toe te geven op de democratische waarden na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.

“Met een gezamenlijke vastberadenheid zullen we ons medelijden en onze samenhang plaatsen tegenover de haatdragende wereld van de terroristen”, zegt Merkel. Ze erkent dat het jaar 2016 “een moeilijke test” was, met aanslagen in juli en de aanslag van 19 december op een kerstmarkt in Berlijn waarbij twaalf doden vielen. De aanslagen werden allemaal opgeëist door de terreurorganisatie IS.

“Door te blijven leven en werken, maken we de terroristen duidelijk dat zij moordenaars zijn, vervuld met haat, maar dat het niet zij zijn die beslissen hoe wij leven”, klinkt het in een televisietoespraak die zaterdagavond zal worden uitgezonden.

Veiligheid

De bondskanselier belooft dat de regering in 2017 maatregelen zal blijven nemen om de veiligheid te verhogen. “We zullen zo snel mogelijk maatregelen nemen waarvoor politieke of wettelijke veranderingen nodig zijn.”

Merkel verdedigt ook haar controversiële beslissing in september 2015 om de Duitse grenzen open te stellen voor vluchtelingen die gestrand waren in Hongarije. Daarvoor verwijst ze naar de bombardementen op de Syrische stad Aleppo. Die tonen volgens haar aan “hoe belangrijk en juist” het is om bescherming te bieden aan mensen die oorlog ontvluchten.

Merkel hoopt na de in september geplande verkiezingen een vierde termijn als bondskanselier te kunnen aanvatten.