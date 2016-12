Catalaanse president belooft referendum in 2017

De president van de Spaanse autonome regio Catalonië, Carles Puigdemont, heeft vrijdag beloofd om in 2017 hoe dan ook een “wettelijk en bindend referendum” te organiseren in 2017, ondanks de tegenwind vanuit Madrid.

In een eindejaarstoespraak op televisie zei Puigdemont dat 2017 een “cruciaal jaar” wordt voor de toekomst van Catalonië. “Wij Catalanen zullen vrij kiezen over onze toekomst in een bindend en wettelijk referendum”, zei hij.

De regionale regering probeerde twee jaar geleden al zo’n referendum te organiseren, maar dat werd haar verboden door het Grondwettelijk Hof. De volksraadpleging - waarin 80 procent zich uitspraak voor de onafhankelijkheid - had daardoor een louter symbolische waarde.

De centrale regering in Madrid stelde voor om te onderhandelen over een reeks sociale en economische onderwerpen, maar vindt een onafhankelijkheidsreferendum absoluut onbespreekbaar.

De Spaanse premier Rajoy herhaalde dat standpunt vrijdag opnieuw. “De regering zal geen enkel referendum goedkeuren dat de afbraak van de nationale soevereiniteit en de gelijkheid tussen de Spanjaarden tot gevolg heeft”, klonk het.

Begin oktober sprak het parlement van de Spaanse regio Catalonië zich al uit voor het houden van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid, ten laatste in september 2017.