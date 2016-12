Karjakin neemt revanche op Carlsen met wereldtitel in blitzschaak

Een maand nadat hij de strijd om de wereldtitel schaak in een rapid tiebreak verloor tegen Magnus Carlsen, heeft Sergey Karjakin vrijdag een beetje revanche kunnen nemen op zijn Noorse tegenstander. In het Qatarese Doha won de 26-jarige Rus het wereldkampioenschap blitzschaak.

Na 21 partijen, gespreid over twee dagen, eindigden Karjakin en Carlsen allebei met 16,5 punten. De titel ging naar Karjakin omdat zijn tegenstanders gemiddeld een hogere elo-ranking hadden. Het brons was met 14,5 punten voor de Rus Daniel Dubov.

Carlsen startte nog met een half punt voorsprong aan de laatste partij, maar moest daarin met zwart met remise genoegen nemen tegen de Hongaar Peter Leko, terwijl Karjakin met een gelukje de Georgiër Baadur Jobava versloeg met wit.

“Ik ben gelukkig dat ik hier in Doha revanche heb kunnen nemen”, reageerde Karjakin. “Ook al is deze titel natuurlijk niet zoveel waard als die in het klassieke schaak, geeft het me toch een zekere genoegdoening.”

Woensdag had Carlsen al vrede moeten nemen met brons op het WK rapid. Ook daarin eindigde hij met evenveel punten als de winnaar, maar zag hij door het lagere elo-gemiddelde van zijn tegenstanders goud, en ook zilver, aan zijn neus voorbijgaan. Het was de Oekraïner Vassily Ivanchuk die met de titel aan de haal ging. Karjakin werd pas negentiende.

Bij de vrouwen veroverde de 26-jarige Oekraïense Anna Muzychuk vrijdag een tweede wereldtitel op vijf dagen tijd. Zij was ook in het rapid de beste.

In blitzschaak hebben de schakers slechts drie minuten bedenktijd. In rapid is dat 25 minuten.