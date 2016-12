Het memorabale jaar van Looienaar Dirk Van Tichelt: "Ik voelde me die dag onoverwinnelijk"

Tessenderlo -

2016 werd een memorabel jaar voor judoka Dirk Van Tichelt. Op 8 augustus pakte ‘De Beer Van Brecht’ brons op de Olympische Spelen in Rio en op kerstdag kregen de naar Tessenderlo uitgeweken Antwerpenaar en zijn partner Esther Leten hun eerste ‘beertje’, Arthur. Op de laatste dag van het jaar blikt Van Tichelt terug op een onvergetelijk 2016. Op zijn bronzen kamp (“Ik herinner me daar eigenlijk weinig van”), zijn blauwe oog (“Heel jammer”), de verkiezing van Sportman van het Jaar (“Ik ben misschien in het verkeerde land geboren”), de geboorte van zoontje Arthur (“De opvolging is verzekerd”) en Tokio 2020 (“36 is niet zo oud hoor”).