Baba Yega wint Belgium’s Got Talent maar zet maskers niet af

Opnieuw zonder één woord te zeggen en dit keer met maskers ónder hun maskers: zo hebben de dansers van de mysterieuze groep Baba Yega de finale gewonnen van Belgium’s got Talent op VTM. De tweede plaats ging naar danseresjes Kayleigh en Charlotte, de TNT Crew sprong zichzelf naar de derde plaats met hun trampolineact.

Na hun overwinning hielden de leden van Baba Yega hun geheimzinnige act consequent vol: er werd geen woord gezegd. Communiceren gebeurde via gebarentaal en als het niet anders kon, schreven ze hun antwoord op papier. Op de vraag hoe ze zich voelden, volgde dit: “Babastisch.” Of ze het verwacht hadden? Ze knikten van neen. Wat ze met het prijzengeld gingen doen? “Nieuwe ufo kopen” – de Baba Yega’s komen naar verluidt van een andere planeet om liefde te verspreiden.

Naar hun identiteit heeft iedereen het raden, al wordt hardnekkig in de richting gekeken van de Ieperse choreograaf Sinerjey Meyfroodt (29), die een eigen dansschool heeft en die in 2012 deelnam aan het VTM-programma So you think you can dance. De man ontkende dat hij er iets mee te maken had, al maakte hij vroeger deel uit van een groep die Baba Yega heette en herkennen sommigen ook de dansstijl van de groep.

Ze maakten er opnieuw een fantastische show van, op en naast het podium. Speciaal voor jurylid Dan Karaty, die via sociale media openlijk zijn steun had betuigd, hadden ze een onesie meegebracht, die Karaty gelijk aantrok. Karaty vond dit een terechte winnaar omdat de dansact van Baba Yega zo compleet is. “Jullie zijn entertainend van begin tot einde.”

Foto: Belgium’s Got Talent

Kayleigh & Charlotte dansten opnieuw de pannen van het dak

Kayleigh (15) en Charlotte (12) dansten opnieuw de pannen van het dak en kwamen met iets heel anders. “Zo’n avontuur brengt ook wel stress mee. Ik denk niet dat onze mama’s de enige stresskippen zijn, wij kunnen dat ook goed”, klinkt het bij de meisjes. Toch stonden ze opnieuw heel zelfverzekerd op de planken.

Ook voor deze aflevering trainden ze super hard in hun garage en in de studio. Hun eigen versie van Singing In The Rain draaide uit tot een geweldige medley met een daverend applaus tot gevolg.

Foto: Belgium’s Got Talent

Mentalisten Stefan en Kurt verklappen bijna hun stunts

De twee heren waren ook in een feestelijke sfeer. Ze hadden voor elk jurylid cadeautjes voorzien en lieten het volledige publiek raden wat het zou zijn. Uit die voorstellen trokken ze één kaart uit, wat dan - tot verbazing van iedereen - blijkbaar ook in hun doos zat.

Alsof dat nog niet straf genoeg was, kreeg Stan Van Samang de kans om het geheim te verklappen. De werkwijze was hem in het oor gefluisterd, maar hij hield de lippen stijf op elkaar. “Het is zo anders, dit marcheert zo hard”, zei het jurylid achteraf, Stan bekeren leek alvast gelukt.

Marjolein geeft volledige zaal een krop in de keel

In haar vrije tijd zingt de 10-jarige Marjolein in bejaardentehuizen “om de mensen blij te maken”. Deze avond ontroerde ze echter de volledige zaal van Belgium’s Got Talent met een prachtige versie van “Partiro” van Andrea Boticelli.

“Zo schoon, je was er echt van aan het genieten, hé”, zei Laura Tesoro vlak nadat Marjolein afdaalde van haar glazen podium. “Jij bent mijn favoriet tot nu toe”, durfde Dan zelfs zeggen. Het publiek heeft voor jou gestemd vorige keer, ik denk dat dat deze avond ook veel gaat gebeuren!”

2SDC Crew: “Het plezier spat van jullie af”

Wij proberen de stress weg te krijgen door te denken: “Komaan mannen, het is gewoon voor de fun.” Voor hen zit er sowieso al winst in deze ervaring. “We zijn zo veel hechter geworden.” Dat zag je ook in hun strakke performance.

“Jullie doen duidelijk heel graag wat jullie doen, dat zien we ook en dat spat van jullie af”, zegt choreograaf en jurylid Dan Karaty. Een heel straffe, ijverige groep, dat is duidelijk. “Het zou mij zelfs niet verbazen mochten jullie deze wedstrijd winnen”, klonk het bij An Lemmens.

Air Elegance scheerde hoge toppen

De twee dames van Air Elegance brachten opnieuw een heel emotionele act en kregen de hele zaal muisstil. Ze waren zelf sterk ontroerd. In een etherisch wit decor, brachten zij acrobatisch hun verhaal tot in het hart van de mensen.

“Ik word daar zo rustig van”, zei Niels Destadsbader. Wat straf is, want Air Elegance heeft ondertussen al een hele hoop fans vergaard. Met een gigantisch spandoek stonden ze te wapperen om hen te steunen. “Dit is echt gewoon magisch”, zei Dan er nog over.

TNT Crew stond in vuur en vlam

TNT Crew bracht hun act opnieuw net iets verder. De decors voor TNT Crew stonden letterlijk in vuur en vlam. Hun tenues zagen er ook indrukwekkend uit, “maar dat jeukt mega hard”, zei één van de leden. Dat was niet te zien aan hun stunts, want die liepen even feilloos als altijd.

“Als je het echt ziet, gieren de zenuwen door je lijf”, zei presentator Koen Wauters onder de indruk. Het publiek werd dan ook wild en ze moesten duidelijk even afkoelen.

Life Compagnie zorgde voor een totaalspektakel

Het was een extra speciale performance van Life Compagnie voor de laatste aflevering. Robin Desmet, die vorig jaar meedeed aan The Voice, zong de muziek bij het optreden, waar de 11-jarige Chelsey opnieuw schitterde.

Het team straalde van geluk en emotie. De dames, heer en het meisje werkte perfect samen. Ze kregen dan ook een oorverdovend applaus als beloning.