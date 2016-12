Milleniumtieners: Bijna volwassen

Hasselt -

De 18 Limburgers geboren op 1 januari 2000 worden morgen dus 17. Ze-ven-tien! Zolang ligt die millenniumgekte al achter ons. En we volgen ze na al die jaren nog allemaal. Dertien van de kinderen zijn naar onze fotoshoot gekomen. En de vijf anderen? Wel, Ramon Schelling was onze afspraak knal vergeten, Zilhicce Alparslan had de dag voor de fotoshoot nog last van kledingstress, maar was de dag zelf te ziek. Kardelen Yesil zat in Duitsland voor een familiefeestje, Oumema Akrab moest werken en Berat Arikan voetballen.