Ouders verdacht van zware kindermishandeling weer vrijgelaten: "Wij zijn geen moordenaars"

Een koppel uit Geraardsbergen dat gearresteerd werd op verdenking van zware kindermishandeling, is opnieuw vrijgelaten. Zij ontkennen dat ze hun drie maanden oud dochtertje mishandeld hebben.

Het dochtertje van het koppel werd met een zwaar hersentrauma opgenomen in het ziekenhuis. Papa Xavier V. zou het meisje van amper drie maanden oud hard door elkaar geschud hebben.

Volgens het koppel lijdt hun dochtertje echter aan epilepsie en is haar oudere broertje van 3 jaar op haar gesprongen. Ze deden hun verhaal voor de camera van TV Oost, maar wensten onherkenbaar te blijven.

15 uur op balkon

Het meisje is het tweede kind op korte tijd dat in kritische toestand in het ziekenhuis na door mishandeling door de ouders. Maandagavond werd een jongen van 6 in levensgevaar naar het ziekenhuis bracht. De jongen had 15 uur lang op het balkon van zijn woning in Sint-Joost-ten-Node moeten staan, slechts gekleed in een dunne pyjama. “Omdat Jezus het zo wil”, vonden zijn ouders. Ook het tweelingzusje van de jongen vertoonde sporen van ondervoeding en kindermishandeling. De Franse moeder (31) van de tweeling en hun Belgische stiefvader van 21 werden gearresteerd.