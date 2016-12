Het Debat: “Ik zeg niet neen, op voorwaarde dat de belastingdruk niet stijgt”

Hasselt -

Als er meer Limburgers in de federale regering zouden zitten, zouden de zaken daar ongetwijfeld beter opschieten. Dat is de slotconclusie van het groot eindejaarsdebat met de politieke kopstukken in Limburg. Hoewel bij momenten erg geanimeerd, voltrok zich daar zowaar een wonder, want zelfs op fiscaal vlak vonden N-VA en CD&V mekaar. Hoewel zijn voorzitter Bart De Wever dat vorige maand nog torpedeerde, laat N-VA-minister Steven Vandeput wél een opening voor de invoering van de meerwaardebelasting die CD&V zo graag wil. “Ik zeg niet neen, op voorwaarde dat de belastingdruk niet stijgt”, stelt Vandeput. Zelfs over de ruziënde regering zat hij op dezelfde lijn als Beke. “Pure framing” en “foute perceptie”, klinkt het eensgezind.