Beleggingstips die Marc Coucke op Twitter zette niet tegen de regels

De beleggingstips die zakenman Marc Coucke donderdagavond op Twitter plaatste, zijn niet tegen de regels van de beurswaakhond FSMA. Die wil geen commentaar geven op het specifieke geval Coucke, maar legt wel uit dat wat hij deed niet verboden is als bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden.

Coucke publiceerde zijn “aandelenlijstje voor 2017” op Twitter. De tips van Coucke: Fagron, Lotus Bakeries, Ter Beke, Smartphoto en Mithra. De zakenman heeft zelf een belang in alle vijf die bedrijven. “Binnen een jaartje bekijken we de return. Ik heb geen glazen bol, maar 10 procent inclusief dividend (als de beurzen niet crashen natuurlijk) lijkt me met deze selectie een haalbare ambitie, en dat zonder extreme risico’s te nemen”, luidde het.

Zoals beloofd (na lang gepieker): mn aandelen-selectie voor 2017.

Niet belangrijkste in de wereld,toch veelgestelde vraag, voor wie wil/kan. pic.twitter.com/rDjY3PlL6k — Marc Coucke (@CouckeMarc) 29 december 2016

De krant De Tijd merkte op dat de tips van Coucke “de deur openzetten voor stevige koersbewegingen”. Beurswaakhond FSMA legt vrijdag uit dat het niet verboden is. Er moeten wel enkele voorwaarden in acht genomen worden: de informatie mag niet misleidend zijn, belangenconflicten moeten vermeld worden en als de informatie gebaseerd is op een financiële analyse, dan moet die goed uitgelegd worden.

Coucke respecteert de voorwaarden, want vermeldde bij elke tweet een disclaimer. Daarin zegt hij dat aandelen steeds een risico inhouden en legt hij uit dat hij zelf aandeelhouder is in de bedrijven. “Voor alle duidelijkheid: dit is geen oproep om aandelen te kopen, en ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, noch dank verwachtend bij eventuele winsten”, schrijft hij ook nog.