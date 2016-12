Oef! Slager die bestelbons kwijtspeelde haalt opgelucht adem

Het zat slager Batselier in Sint-Gillis-Dendermonde niet mee. Net in de drukste periode van het jaar gingen vijftig bestelbons verloren. “Maar intussen kwamen de bestellingen opnieuw binnen. Iedereen zal met de feestdagen kunnen eten wat hij of zij besteld heeft”, zegt de slager opgelucht in Het Nieuwsblad.

Het zijn sowieso drukke weken bij slagerij Batselier in de Hemelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde maar het verliezen van vijftig bestelbonnen bracht flink wat extra stress met zich mee. Het nieuws verspreidde zich snel na een oproep van de beenhouwer op zijn Facebookpagina. “Iedereen met een bestelbon tussen nummer 700 en 750 wordt gevraagd om zich te melden, want die bestelbons zijn we verloren”, stond er te lezen.

Enkele dagen later is het probleem opgelost. “We hebben ook affiches gehangen in andere handelszaken in Sint-Gillis en gevraagd aan de mensen op de sociale media om de oproep zoveel mogelijk te delen”, zegt Bart Batselier. “En samen met de berichten in de pers heeft dat ervoor gezorgd dat we ondertussen bijna alle vijftig bestellingen opnieuw binnen hebben. We hebben wel wat stress gehad maar het is gelukt. Iedereen kan met de feestdagen eten wat er besteld is.”

De slager is blij met de goed afloop, want zijn goede naam stond op het spel. “Het was even schrikken toen duidelijk werd dat we de bestelbons kwijt waren, maar we hebben veel reacties gehad en die waren eigenlijk vooral positief. Want missen is menselijk. Eens een fout maken, kan iedereen overkomen.”

De keurslager heeft het druk, maar tussendoor heeft hij toch ook nog even een evenement in elkaar gestoken om zijn klanten te bedanken voor hun medewerking. “Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de mensen aan te sporen hun bestelling opnieuw te doen. En ik wil mijn klanten nog eens extra in de watten leggen door samen met hen te toosten op het nieuwe jaar en op het feit dat deze zaak goed is afgelopen. Daarom organiseer ik voor hen na de jaarwisseling een nieuwjaarsreceptie met hapjes en drankjes.”