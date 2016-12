Jonge wielrenner redt bejaarde man uit ijskoud kanaalwater

"Nee, ik voel me helemaal geen held. Ik heb gewoon gedaan wat iedereen in mijn plaats zou doen”, zegt Niels Ooms (23). De jonge wielrenner uit Arendonk redde onderweg op training een bejaarde man uit het ijskoude kanaalwater.

Niels Ooms, een beloftevolle veldrijder uit de Grens in Arendonk, reed met zijn koersfiets over het jaagpad langs de Turnhoutse Vaart toen hij tussen brug 6 in Arendonk en het Gewestbos van Ravels in de verte een fietser in het kanaal zag sukkelen. Zonder na te denken schakelde hij een tandje bij, spurtte ernaartoe en gooide zijn racefiets in de grasberm om de bejaarde drenkeling uit het ijzig kille water te redden.

“De man was wanhopig aan het spartelen”, zegt de reddende engel uit Arendonk. “Ik ben dan op mijn knieën in het gras gaan zitten en heb hem zo naar de kant getrokken. Aan de rand was het water gelukkig wat minder diep, zodat hij er nog net kon rechtstaan. Alleen was ik niet sterk genoeg om hem ook echt uit het water te trekken, tot op de oever, vooral ook omdat zijn kleren helemaal nat en daardoor extra zwaar geworden waren.”

Met zijn andere vrije hand slaagde de Arendonkse twintiger er wel in om ondertussen de dienst 100 te bellen. “Maar uiteindelijk heb ik hem toch nog zelf uit het ijskoude water kunnen bevrijden met de hulp van een wielertoerist, die er vijf minuten later passeerde”, zegt hij.