Grootschalige fraude met nephandtassen in Amerika

Een 41-jarige Amerikaanse vrouw is veroordeeld voor handtassenfraude. Ze kocht dure designertassen in warenhuizen, bracht met het bonnetje nepexemplaren terug en verkocht de echte tassen voor heel veel geld online. De vrouw is er schatrijk mee geworden.

De 41-jarige Praepitcha Smatsorabudh kocht peperdure tassen van merken als Gucci of Burberry in warenhuizen en bracht vervolgens met het bonnetje Chinese nepexemplaren terug. De vrouw verkocht de echte tassen op Instagram en eBay en kreeg per tas al snel 2000 euro.

De Amerikaanse vrouw heeft tonnen geld verdiend met haar handtassenfraude. Ze was officieel lerares, en haar opmerkelijke 'bijverdienste' bleef toch een paar jaar onopgemerkt.

Op Instagram bood de vrouw de tassen, met ‘echtheidsgarantie’, te koop aan. Ze kon het duidelijk ook niet laten om op sociale media te laten zien wat een luxeleventje ze had. Tussen de foto's van de handtassen op Instagram: ook posts van sushi, vliegtuigen, work-outs in de fitness en dure patisserie.



Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie bracht ze neptassen terug naar meer dan zestig winkels in twaalf staten tussen het einde van 2014 en het einde van 2015. Bij één van de warenhuizen, TJ Maxx, bracht ze maar liefst 226 tassen terug. Een undercover agent die zich voordeed als koper kwam de vrouw uiteindelijk op het spoor.

De vrouw in intussen aangehouden, moet al het geld terugbetalen en werd veroordeeld tot dertig maanden gevangenis, schrijft Washington Post.