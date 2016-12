VIDEO. Maaseikse (60) die dinsdag euthanasie krijgt, woont huwelijk van dochter bij

Maaseik - Rina Hilven (60) uit Maaseik beleeft vrijdag een fantastische dag. Dankzij de Diepenbeekse vzw Ambulance Wens België kon de vrouw, die pancreaskanker heeft en dinsdag euthanasie krijgt, het huwelijk van haar dochter Ellen (34) en partner Benny (38) bijwonen. “We wilden haar er absoluut bij”, zei het koppel in onze vrijdagkrant.

De voorbije weken werd alles op alles gezet zodat Rina nog aanwezig zou kunnen zijn op het huwelijk. Dat het allemaal gelukt is, is ook voor het bruidspaar een grote opluchting. “Omdat de gezondheid van Rina achteruitging, hebben we anderhalve week geleden pas beslist om nog dit jaar te trouwen”, zegt Benny. “Daarom is de aangifte van het huwelijk via een spoedprocedure moeten verlopen. Voor mij is dat het mooiste geschenk dat ik aan mijn toekomstige vrouw en mijn schoonfamilie kan geven.”

Om half 10 werd Rina in het ziekenhuis van Maaseik opgehaald. Van daaruit ging het naar het stadhuis van Maaseik, waar Ellen en Benny om 11 uur in het huwelijksbootje stapten. In de namiddag trekt het gezelschap naar Bokrijk voor een gezellig namiddagje samenzijn.

