Gluren bij BV's: "Lesley-Ann Poppe deelt teder kiekje met zoon"

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Laura Tesoro blikt terug op 2016 en het was een goed jaar. "Ik ging samenwonen met deze twee aapjes", schrijft ze bij een foto van haar lief en hun kat.

Een foto die is geplaatst door L A U R A T E S O R O (@lauratesoro) op 29 Dec 2016 om 11:19 PST



Weervrouw Jill Peeters had vrijdag een boodschap voor langslapers: "Diegenen die nog in hun bed lagen: je hebt echt een mooie ochtend gemist", schrijft ze bij een foto van 'vrieslucht'.

Een foto die is geplaatst door Jill Peeters ?? (@jillpeeterswx) op 30 Dec 2016 om 12:03 PST



Joke van de Velde wuift 2016 nu al uit in België, vieren zelf doet ze op de Malediven. Zo blijkt uit een reeks selfies in het vliegtuig op weg naar haar bestemming.

Een foto die is geplaatst door joke van de velde (@jokevandevelde1) op 29 Dec 2016 om 2:00 PST



Natalia beheert een zaak in watermeloenen in Gambia. Althans, zo lijkt het op dit vakantiekiekje:

Een foto die is geplaatst door Natalia Druyts (@nataliamusic) op 28 Dec 2016 om 1:30 PST



"Ziek zijn op Kerstmis. Dat kan natuurlijk ook", schreef Evi Hanssen bij een kiekje vanuit de zetel. Maar dat betekent dat ze tegen Nieuwjaar genezen zal zijn om te vieren.

Een foto die is geplaatst door Evi Hanssen (@evihanssen) op 25 Dec 2016 om 7:36 PST



'Thuis'-ster Leen Dendievel ging voor een bijwerking van haar korte coupe bij Jochen Vanhoudt om Nieuwjaar te vieren in stijl.

Een foto die is geplaatst door Jochen Vanhoudt (@jochenclientology) op 26 Dec 2016 om 7:21 PST



Het was een heel druk jaar voor ex-K3 Kristel Verbeke, maar deze week vond ze tijd om te ontspannen in het bos. "Relax", schreef ze bij de foto.

Een foto die is geplaatst door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 27 Dec 2016 om 6:27 PST



Lesley-Ann Poppe toont haar oudste zoon Benjamin in een liefdevol kiekje.

Een foto die is geplaatst door Lesley-Ann Poppe (@lesleyannpoppe) op 28 Dec 2016 om 12:49 PST



Viktor Verhulst ging naar Plopsaland met James Cooke. "Met James Bont", schreef hij bij de foto omdat zijn vriend een jas met nepbonten kraag droeg.