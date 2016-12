Philip Haagdoren weg bij Bocholt: “Niet langer op dezelfde golflengte”

Bocholt - Philip Haagdoren is niet langer trainer van Bocholt VV. De nummer vier van tweede amateurreeks B en de coach zijn - in onderling overleg, zoals dat heet - uit mekaar gegaan. “We zaten niet langer op dezelfde golflengte”, reageert sportief verantwoordelijke Rony Vangompel.

Het zijn moeilijke tijden voor de Lommelse voetbaltrainers. Enkele dagen nadat zijn boezemvriend Peter Maes bij KRC Genk naar de uitgang werd geleid, stopt ook de samenwerking tussen Bocholt VV en Philip Haagdoren. De ex-international was pas vanaf dit seizoen aan de slag bij de amateurclub.

In die korte tijd slaagde hij er niet echt in om - de door de tegenstanders opgedrongen - favorietenrol waar te maken. Bocholt staat momenteel wel vierde in het klassement, maar op de Damburg zijn ze de jongste jaren duidelijk meer gewoon.

Toch reageren zowel sportief verantwoordelijke Rony Vangompel als voorzitter Fons Martens sereen op de breuk met de coach. “Zoals wel vaker in de voorbije maanden hebben we ook net voor de jaarwisseling onze prestaties geëvalueerd”, aldus Vangompel. “Uit ons gesprek bleek duidelijk dat club en trainer niet langer op dezelfde lijn zitten. Wij geloven dat we - ondanks een achterstand van acht punten op leider THES - nog helemaal niet uitgeteld zijn. Met deze spelerskern moeten we nog hoge ogen kunnen gooien in de periode dat de prijzen worden uitgedeeld. Zeker door de ervaring die we de voorbije jaren hebben opgedaan.”

“Ook op extrasportief vlak staat er veel op het spel”, voegt voorzitter Fons Martens toe. “Je kan de zakenmensen niet blijven warm maken voor ons product, als het ieder jaar opnieuw fout loopt. Ooit houdt het op en dat willen wij vermijden. Wij blijven immers razend ambitieus en hopelijk is dit ook naar spelers en sponsors een duidelijk signaal.”

Philip Haagdoren wilde alleen kort reageren. “Wij zijn niet in ruzie uit mekaar gegaan. Veel meer wil ik daar voorlopig niet over kwijt.”

De trainingen worden vanaf maandag 2 januari voorlopig geleid door Ronny Schuermans, Patrick Slegers en in minder mate Rony Vangompel.