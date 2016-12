“We hebben niet minder maar meer politieke elite nodig”

Elk jaar gaat de Dikke Van Dale op zoek naar het woord van het jaar. Dit jaar is dat ‘samsonseks’, iets wat we koppels met jonge kinderen van harte gunnen. Samsonseks haalde het van betonstop en pokémonterreur. Een politiek woord van het jaar is er niet. Mocht dat wel zo zijn, dan zou ‘elite’ het met lengtes voorsprong hebben gehaald.

Er zijn veel definities voor het woord elite. Zo kan het slaan op een keurgroep soldaten. Maar veelal verstaat men onder elite een eerder beperkte groep van meestal hoger opgeleide mensen die belangrijke functies hebben in onze maatschappij en daardoor in staat zijn om die maatschappij te sturen. Niet eens zo lang geleden was het een eer om tot de elite te behoren en een betrachting voor al wie nog niet bij de elite werd gerekend. Maar nu is het een scheldwoord, zeker wanneer het om de politieke elite gaat. De politieke elite zou boven de mensen staan, niet langer weten wat ze bezighoudt en bekommert. Ze zou ook vooral met zichzelf bezig zijn en aan zelfbediening doen van achter hun te grote bureaus of aan rijk gedekte tafels.

Onze politici hebben dit scheldwoord voor een stuk over zichzelf afgeroepen door tijdens hun verkiezingscampagnes zaken te beloven die ze vervolgens niet willen of kunnen invullen. Ook daarna stellen ze zich te vaak in de plaats van de mensen en vinden ze dat ze op elke nieuwe maatschappelijke verzuchting moeten ingaan, iets wat veelal ten koste gaat van de echte kerntaken van een overheid. En ze hebben de impact onderschat van de vluchtelingencrisis en de globalisering op de gewone man. Het zorgt voor een verdere dualisering van onze maatschappij waarbij nu ook de (lagere) middenklasse – die al het grootste slachtoffer was van de financiële crisis – verder onder druk komt te staan.

Dit alles maakt de weg vrij voor populisten die grossieren in eenvoudige oplossingen voor complexe problemen. Ze hebben aan 140 tekens genoeg om hun hele politieke boodschap uit te leggen. De sociale media zijn hun wapen. Maar ook die populisten zullen niet slagen. Het is immers een illusie dat we de globalisering kunnen terugdraaien. We hebben ons omwille van onze welvaart van elkaar afhankelijk gemaakt. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen voor complexe problemen omdat onze maatschappij steeds complexer zal worden, als was het maar omwille van de vele tegengestelde belangen. We hebben niet minder maar meer elite nodig. Te verstaan als politici die hun verantwoordelijkheid nemen, die er voor zorgen dat de overheid doet waarvoor we een overheid nodig hebben. En die voor het overige ons terug voor onze verantwoordelijkheid plaatsen in plaats van ons naar de mond te praten.