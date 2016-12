Domein Bokrijk heeft geen milieuvergunning

Genk -

Bokrijk beschikt al van maart dit jaar niet meer over een milieuvergunning voor het recreatiegedeelte van het domein. Er loopt inmiddels wel een openbaar onderzoek voor een nieuwe aanvraag, maar die werd ruim anderhalf jaar te laat ingediend. “Gevolg van een verwarring tussen twee data”, zo luidt het bij de domeindirectie. Door die “verwarring” bestaat nu wel de kans dat Bokrijk, in afwachting van een nieuwe vergunning, geheel of deels moet sluiten.