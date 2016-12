Nieuwerkerken - Cynthia Geenen baat in Kozen zorgboerderij Stal Ter Koze uit. Mensen met een beperking of met problemen kunnen er terecht voor therapie met paarden. Het waren het arbeidsongeval van haar man en de geboorte van haar dochtertje Anke (10), dat een beperking heeft, die haar deden beslissen de stap te zetten en haar passie voor paarden terug in handen te nemen. "Anke is de duwkracht achter alles wat ik doe. En al die mensen gelukkig maken, daar gaan je haren van rechtstaan."

