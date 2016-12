Serena Williams gaat trouwen, dat maakte de 35-jarige Amerikaanse tennisster zelf bekend op reddit.com. En dat was net toevallig want de gelukkige is de twee jaar jongere Alexis Ohanian, de oprichter van de Amerikaanse sociale nieuwswebsite.

De twee begonnen vijftien maanden geleden te daten, na een toevallige ontmoeting in Rome. En daar ging Ohanian op de knieën voor Serena, zoals ze zelf vertelde:

“Ik kwam thuis, een beetje laat, en iemand had een valies ingepakt voor mij. Er wachtte een wagen met bestemming Rome. Om me te begeleiden naar mijn eigen charmante prins. Terug naar de plaats waar onze sterren voor het eerste tegen elkaar botsten. En nu is de cirkel rond. Aan dezelfde tafel waar we elkaar voor het eerst bij toeval ontmoetten. Deze keer was het geen toeval. Hij ging neer op een knie en zei vier woorden. En ik zei ja.”

“En jij maakte van mij de gelukkigste man op aarde”, vulde hij aan.