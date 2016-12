Zeshonderd Polen in Parelstrand om webshops door Kerstmis te helpen

Brussel -

Net voor de kerstvakantie versoepelde de regering de wetgeving rond nachtarbeid in de e-commerce. Dat zou moeten zorgen voor meer jobs in deze zich snel ontwikkelende sector. Maar Meryame Kitir (sp.a) gelooft daar niets van. De sector zal verder blijven zoeken naar heel goedkope arbeidskrachten. De huisvesting van zeshonderd Polen in het vakantiecentrum Parelstrand in Lommel is daar een mooi voorbeeld van.