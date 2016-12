Sunderland kan twee maanden niet rekenen op doelman Pickford

Sunderland, het team van Jason Denayer en Adnan Januzaj, kan in januari en februari geen beroep doen op doelman Jordan Pickford. Pickford, een jeugdproduct van de club, staat zes tot acht weken langs de kant met een knieblessure. Dat maakte Sunderland donderdag bekend.

De 22-jarige Pickford, die in oktober voor het eerst deel uitmaakte van de Engelse selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië, liep de blessure maandag op in het met 3-1 verloren uitduel bij Manchester United. Pickford speelde de wedstrijd wel uit. Later bleek pas de ernst van zijn knieblessure.

De Italiaan Vito Mannone is de tweede doelman bij Sunderland en zal zondag in de competitiewedstrijd tegen Burnley het doel verdedigen.

Sunderland staat momenteel achttiende in de Premier League met 14 punten na 18 wedstrijden. Die plaats betekent op het einde van het seizoen degradatie naar de Championship.